Resultatet per aksje halvert for Conocophillips

Energiselskapet Conocophillips leverte et justert resultat per aksje på 0,45 dollar i årets første kvartal. Det er kraftig ned fra resultatet på 1,0 dollar per aksje for samme periode i fjor, melder TDN Direkt.

Samtidig slår selskapet forventningene som lå på 0,23 dollar per aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Conocophillips leverte en produksjon på 1,278 oljeekvivalenter per dag i første kvartal. På forhånd anslo guidingen et estimat på mellom 1.240 til 1.280 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Aksjen er ned 35,09 prosent for året.