Stadig færre rigger i arbeid

Av Baker Hughes ukentlige riggtelling fremgår det at det er 408 rigger i arbeid i USA, det er 57 færre enn forrige uke, og 582 færre enn på samme tid i fjor. Av de 57 er fire gassrigger. Totalt er det 81 gassrigger i arbeid, mot 183 på samme tidspunkt i fjor.

USAs nabo i nord, Canada har pr. 1. mai 27 rigger i arbeid, en rigg mer enn for en uke siden. Det seneste året har antallet aktive rigger i Canada sunket med 34 enheter.

Utenfor USA og Canada er det fredag 915 aktive rigger, 144 færre enn ved utgangen av mars.

På verdensbasis er det ved månedsskiftet 1.514 rigger i aktivitet, en nedgang på nesten 30 prosent sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden - da var 2.140 rigger i arbeid over hele verden.

De seneste ukene har oljeprisen vært under sterkt press både grunnet oljepriskrig og et dramatisk fall i etterspørselen som følge av coronaviruset. De seneste ukene har flere produsent-land blitt enige om å kutte i produksjonen i et forsøk på å stabilisere prisen I 20-tiden fredag kveld er den amerikanske WTI-oljen ned 4,25 prosent til 19,6 dollar pr. fatog brent-oljen ned 1,2 prosent til 26,29 dollar pr. fat