Strateg: Kan ta tiår å reparere oljemarkedet

Det skriver han i en kommentar i Bloomberg søndag.

«Oljeetterspørselen har rast på grunn av coronakrisen. De strenge tiltakene gjør at etterspørselen faller kraftig, mens lagrene fylles opp og prisene presses ned», skriver Lee.

«Hvem vet hva den nye etterspørselen blir etter coronaviruset? Ikke jeg. Det er helt sikkert. Men det vil trolig bli lavere enn det var i 2019, og det kan være slik i mange år. Det vil skape overkapasitet i forsyningen og tynge prisene», skriver Lee.

Han viser til Royal Dutch Shell-sjef Ben van Beurden som antyder at etterspørselen aldri vil komme seg helt. Citigroup-analytikere tror ikke vi er tilbake på fjorårets nivå før langt ut i 2022.

«Ingen spår en rask bedring hvor vi var før pandemien slår til», skriver Lee.

Oljemarkedet har gjort avtaler om produksjonskutt i et forsøk på stabilisere markedet. Norge har bestemt seg for å følge etter Opec og allierte i oljeproduksjonen. Olje- og energiminister Tina Bru (H) opplyste tidligere i uken at produksjonen vil kuttes med 250.000 fat pr. dag i juni, og 134.000 fat om dagen i andre halvår.

I helgen står et fat brentolje i 26,59 dollar pr. fat, mens den amerikanske lettoljen koster 19,70 dollar fatet.