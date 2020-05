Oljeprisen stiger – Goldman Sachs spår rekyl i 2021

Coronaviruset har ført til et kollaps i ettespørselen etter olje, ettersom blant annet flyselskaper har satt flyene på bakken. I tillegg har mange arbeidstakere hjemmekontor, bedrifter har stengt og man kjører mindre bil enn før.

Land åpner opp

Nå begynner flere land å åpne opp, noe som kan være positivt for oljemarkedet. Blant annet var Italia en av landene som mandag valgte å løsne opp i tiltakene for å gjenopplive økonomien.



«Det store bildet, selv om det ikke er bra, ser mer konstruktivt ut etter hvert som land rundt om i verden åpner igjen. Det vil øke etterspørselen etter olje samtidig som OPEC+ reduserer produksjonen», sa Andy Lipow i Lipow Oil Associates ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 26,74 dollar per fat, opp 0,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 20,36 dollar, opp 2,9 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 26,8 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.

Øker estimatene på oljeprisen

Mandag oppjusterte Goldman Sachs oljeprisestimatene for 2021, ifølge Reuters. Meglerhuset ser nå en pris på Brent-oljen på 55,63 dollar per fat, opp fra tidligere 52,5 dollar. WTI-oljen ble oppjustert til 51,38 dollar per fat, fra tidligere 48,5 dollar.

Selskapet peker på at Kina har begynt å åpne opp i økonomien og at oljeproduksjonen har falt raskt.