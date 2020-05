DNB Markets spår kraftig oljeprisoppgang

Oljeprisene fortsetter den oppadgående trenden.

Tirsdag formiddag stiger Brent-oljen i skrivende stund 6,1 prosent til 28,84 dollar fatet, mens WTI-oljen trekker opp 6,9 prosent til 24,36 dollar fatet.

Oppgangen skjer i kjølvannet av at flere amerikanske skiferoljeprodusenter har kunngjort kutt i produksjonen.

Samtidig har nok den verste frykten for at verden skal gå tom for lagringskapasitet lagt seg, i tillegg til at gjenåpning av flere økonomier trigger forventninger om økt etterspørsel.

Underskudd i august?

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets tror balansen i oljemarkedet kan forbedre seg raskt. Han øyner et balansert marked i juli, og et mulig tilbuds underskudd så tidlig som i august.

Prognosen er at tilbudsunderskuddet stiger til 3,7 millioner fat i fjerde kvartal, og at markedet holder seg underforsynt inn i 2021 grunnet de langsiktige tilbudsbegrensningene fra OPEC+.

«Selv om markedet ser veldig overforsynt ut på veldig kort sikt, tror vi dette er i ferd med å endre seg ganske raskt», skriver han i en oppdatering tirsdag.

Bidragsyterne er ifølge analytikeren OPEC+-kuttet på 9,7 millioner fat per dag, at stadig flere oljeprodusenter stenger ned produksjon – i tillegg til en oljeetterspørsel i bedring.

Full rulle utenfor OPEC

For 2022 estimerer Martinsen at den globale oljeetterspørselen returnerer til nivåer før corona på 100 millioner fat per dag, og at den globale produksjonskapasiteten stanger i taket.

DNB Markets ser for seg en produksjonsvekst utenfor OPEC på 1,5 millioner fat per dag i 2022.

Dette baserer seg på at OPEC+-partnerne utenfor OPEC returnerer til full kapasitet, samt 0,9 prosent vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon på årsbasis.

«Til tross for denne sterke produksjonsveksten utenfor OPEC i 2022, er vårt 2022-estimat for «call-on-OPEC» (OPEC-produksjonen som kreves for å balansere oljemarkedet, red. anm) 30,9 millioner fat per dag – noe som er ubehagelig nært vårt estimat for OPECs bærekraftige produksjonskapasitet (31,2 millioner fat per dag). Slik sett ser vi en risiko for kraftig stigende oljepriser i 2022», skriver Martinsen.

Øyner 65 dollar i 2022

En rask retur til markedsbalanse og deretter tilbudsunderskudd vil ifølge Martinsen også bety at oljeprisene henter seg raskt inn fra dagens nivåer.

For tredje kvartal estimerer Martinsen at gjennomsnittprisen for Brent-frontkontrakten stiger til 35 dollar fatet.

«Supercontangoen (det at prisen for fremtidige oljekontrakter ligger over dagens spotpris, red. anm) i frontenden av forward-kurven kollapser. Med prognosen om et vedvarende underforsynt marked i fjerde kvartal og inn i 2021, venter vi at Brent-frontkontrakten henter seg ytterligere inn til 43 dollar i fjerde kvartal og 50 dollar i 2021», skriver han videre.

«Med bakgrunn i et stramt oljemarked og potensialet for at den globale produksjonskapasiteten stanger i taket, estimerer vi en ytterligere innhenting til 65 dollar fatet inn i 2022», oppsummerer DNB-analytikeren.