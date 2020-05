Trump fyrer opp oljeprisen igjen

Oljeprisen løftes for femte dag på rad i tråd med at flere land gradvis gjenåpner i kampen mot coronaviruset.

En Twitter-melding fra USAs president Donald Trump hvor han påpeker at etterspørselen tar seg opp, gjør at dagens oppgang for brentolje økte fra 4,47 prosent til 6,61 prosent.

Et fat brentolje koster nå 29,84 dollar pr. fat, det høyeste siden rundt midten av mars. WTI-oljen er opp 6,39 prosent til 25 dollar fatet. I kveld kommer det lagertall fra USA.

Det er ikke første gang Donald Trumps Twitter-meldinger gjør utslag på oljeprisen, eller aksjemarkedene for den saks skyld. I april steg oljeprisen voldsomt da han hintet om at en avtale mellom Russland og Saudi-Arabia nærmet seg.

DNB Markets er blant dem som tror oljeprisen vil styrke seg fremover. Oljeanalytiker Helge André Martinsen tror markedet kan være i balanse i juli.

«Selv om markedet ser veldig overforsynt ut på veldig kort sikt, tror vi dette er i ferd med å endre seg ganske raskt», skriver han i en oppdatering tirsdag.