Strateg: Dette ville skadet oljemarkedet mest

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,36 prosent til 30,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,83 prosent til 26,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Flere land begynner nå å lette på coronarestriksjonene. Kombinert med annonserte produksjonskutt ga det tirsdag en solid oppgang i oljeprisene, ifølge TDN Direkt.

Til tross for dette skaper imidlertid spenninger mellom USA og Kina usikkerhet i markedet.

– Når Trump & Co fortsatt fokuserer på at coronaviruset kom fra et laboratorium i Wuhan og vurderer tariffer på kinesiske varer, skaper det bekymringer. Det som ville skadet markedet mest ville vært om Kina reduserte importen av amerikansk olje, sier en strateg, ifølge TDN Direkt.

Ifølge tall fra API vokste råoljelagrene i USA med 8,4 millioner fat i forrige uke.