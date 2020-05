Oljeprisen faller under 30 dollar etter oljelagertall

Flere land har begynt å lette på restriksjonene som følge av coronaviruset, noe som kan gjøre at etterspørselen øker fremover.

«Vi har en tendens til å være enige i at markedet har nådd en bunn, men vil advare mot å bli altfor begeistret for dette. Dataene som triller inn for april er virkelig sjokkerende dårlige», sa analytikere i JBC Energy ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 29,14 dollar per fat, ned 8,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 23,52 dollar, ned 4,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 29,66 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.

Overraskende oljelagertall

Dagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 4,6 millioner fat til 532,2 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 7,7 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 3,2 millioner fat mens destillatlagrene økte med 9,5 millioner fat.

Det var ventet at bensinlagrene skulle være uforandret og at destillatlagrene skulle øke med 2,9 millioner fat.

«Den enorme økningen i destillatlagrene viser at virkningen av mangel på flytrafikk og lastebiltrafikk, ikke hinter om god økonomi og etterspørsel fremover», sa John Kilduff, partner i Again Capital ifølge Reuters.