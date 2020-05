Oljeprisen skyter fart

Oljeprisen har fått fart på seg utover dagen. Brentoljen stiger 6,20 prosent til 31,68 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 7,34 prosent til 27,37 dollar fatet. I morgentimene var det nedgang.

Oppgangen skjer etter at Saudi Aramco setter den offisielle salgsprisen for lettolje i juni opp til 3,70 dollar fatet, ifølge Bjarne Scheldrop, analytiker i SEB.

Flere og flere land har den siste tiden gradvis begynt med gjenåpning i kampen mot coronaviruset, som gjør at etterspørselen etter oljen øker. Frykten for at lagrene skal bli overfulle har også avtatt noe. Samtidig har produsenter og land begynt med produksjonskutt.

– Vi ser en treg markedsoppgang i juni, ettersom etterspørselen faktisk vil få et løft og mesteparten av den nå ubrukte oljen vil finne mer ivrige kjøpere, sier Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy til Bloomberg.

Ifølge samme nyhetsbyrå er investorene også mindre redde for at det skal bli noe ny handelskrig mellom USA og Kina fordi det er planlagt samtaler mellom nasjonene neste uke.

Equinor la frem store underskudd i sin kvartalsrapport i dag, men stiger 3,96 prosent til 139 kroner. Aker BP er opp 3,13 prosent til 172,90 kroner. DNO, som har besluttet å kutte budsjetter for året med 35 prosent, løftes 4,54 prosent til 4,55 kroner.