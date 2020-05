Oljeprisen har nå steget fem dager i strekk som følge av at det lempes på coronatiltakene verden over.

Investorene jubler og sender oljeprisen rett opp. I skrivende stund er Brent-oljen 4,30 prosent opp til 31,06 dollar.

Analytikerne river seg imidlertid i håret og slår alarm om at de underliggende problemene fremdeles er til stede.

Mangel på lagringsplass

Stadig minkende lagringsplass sendte forrige måned WTI-oljen ned i -37 dollar. Selv om OPEC-kuttene på 9,7 millioner fat pr. dag har begynt å bli iverksatt i oljelandene over hele verden, er kuttene stadig ikke store nok. De er fremdeles på samme nivå som før, men må økes for at regnestykket skal gå opp.

– Det fysiske aspektet går ikke bort med det første, sier Citi-analytikere onsdag.

«Så mye som 83 prosent av lagrene er brukt opp i USA. Den ledige kapasiteten kan være så lav som 13 millioner fat», skrev PVM Oil torsdag.

Lagrene i USA steg med 6,3 millioner fat denne uken.

Ikke store nok kutt

Rystad Energy skrev torsdag at de ser for seg omlag 13 millioner fat per dag overproduksjon i mai og ser for seg at det vil vare til ut i juni.

– Produksjonskuttene har økt, men det er fremdeles ikke nok til å sørge for balanse i regnskapet, sier Bjørnar Tonhaugen, oljemarkedssjef i Rystad.