Mener oljemarkedet møter en dobbelrisiko nå

Oljeprisen har steget den siste tiden i tråd med at produksjonskuttene i Opec og samarbeidsland (også i Norge) har trådd i kraft. Samtidig som flere og flere nasjoner har begynt med gradvis gjenåpning i kampen mot coronaviruset.

Det gjør at etterspørselen etter olje, som bråbremset da de strenge tiltakene mot viruset begynte, tar seg noe opp.

Bloombergs oljeanalytiker Julian Lee ser nå en dobbelrisiko mot oljemarkedet likevel. Han frykter det vil lettes på produksjonskuttene.

«Det er en dobbelrisiko i horisonten. Akkurat som å løfte de strenge tiltakene for tidlig kan gi en andre bølge av smittet og dødsfall, kan det være en fare for en andre oljepris-kollaps dersom man slipper opp på produksjonskuttene», skriver Lee i en kommentar på Bloomberg.



Skulle smitten ta seg opp på ny, er det en fare for at nasjoner igjen vil innføre strenge tiltak og at etterspørselen for olje vil stupe igjen.

Oljeprisen stupte i mars og april, men mai har sett bedre ut foreløpig. Et fat brentolje kostet før helgen 30,84 dollar fatet, mens WTI-oljen sto i 26,10 dollar.

Lee påpeker at det vil ta tid for etterspørselen å komme seg tilbake på samme nivå som før. En grunn er blant annet at flytrafikken antagelig vil være lav langt frem i tid, ettersom det ikke er noe tegn til at turisme til ulike land er rett rundt hjørnet. På den positive siden er stadig flere biler tilbake på veiene.