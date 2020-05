– Videokonferanser bidrar til langsiktig fall i oljeetterspørselen

Global leder for råvareforskning i Goldman Sachs, Jeff Curie, sa ifølge Marketwatch at coronaviruset kan resultere i lavere etterspørsel etter olje langsiktig.

Erstattes av videokonferanser

Han peker på at selskaper i disse tider tilpasser seg møter over nett gjennom videokonferanser, som blant annet tilbys av Zoom.

«Før pleide vi å ha disse interne møtene. Jeg tror det kommer til å bli mye mer Zoom-orientert fremover», sa han ifølge Marketwatch.

Curie mener det kan føre til et fall i etterspørselen etter olje på mellom to og tre millioner fat per dag, ettersom det vil bli færre forretningsreiser fremover.

Spår rekyl i etterspørselen

Samtidig er han positiv til at etterspørselen kan komme raskt tilbake i alle områder utenom forretningsreiser.

«Vi tror etterspørselen vil vise en V-formet utvikling, mens tilbudet vil vise en L-formet utvikling. Dette kan bety at etterspørselen blir større enn tilbudet allerede 1. juni» sa Curie ifølge Marketwatch.