Oljeprisen holder seg over 30 dollar

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,61 prosent til 30,47 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,06 prosent til 24,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Investorene er ifølge TDN Direkt nå bekymret for mulige tegn til en ny bølge med coronasmitte nordøst i Kina og i Sør-Korea. Dette kommer samtidig som flere land begynner å lette på smittetiltakene, noe som er ventet å støtte oljeetterspørselen.

Goldman Sachs-analytikere viser ifølge nyhetsbyrået til at det fortsatt er bekymring for at etterspørselen kan holde seg svak i 2021 med muligheten for en ny smittebølge.

Antall operative olje- og gassrigger i USA falt forrige uke med 34. Dermed ligger riggtellingen på rekordlave 374, viste tall fra Baker Hughes fredag kveld.

«Investorene er optimistiske på vegne av at flere land begynner å lette på restriksjoner, samtidig vil pessimistene i markedet fortsette å se til lagerbygging. Følgelig forventer vi en volatil oljepris i tiden fremover», uttalte oljeanalytiker Louise Dickson hos norske Rystad Energi fredag.