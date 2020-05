Norne Securities oppgraderer Equinor

Berenberg oppjusterer kursmålet på Equinor fra 140 til 145 kroner og gjentar en hold-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering fra meglerhuset mandag.

«Forbi en bedring i oljeprisene, ser vi få drivere på kort sikt», heter det.

Equinor har gjennom coronakrisen tatt drastiske grep for å forsvare balansen, og Berenberg tror ifølge nyhetsbyrået at oljekjempen vil prioritere reduksjon av gjelden gjennom resten av 2020 og potensielt 2021, noe som vil holde utbytteavkastningen relativt lav.

Samtidig oppgraderer Norne Securities Equinor til hold, og høyner kursmålet fra 120 til 150 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

Meglerhuset venter at en innhenting i oljeprisene vil åpne for høyere utbytter igjen fremover, men mener samtidig at prisingen av aksjen allerede er strukket.