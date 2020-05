SEB-analytiker: Raske fat fra USA og Canada vil hemme oljeprisrallyet fremover

Bekymringer for en ny bølge av coronasmitte i Kina og Sør-Korea bidrar til å senke oljeprisene mandag, men over den siste uken snakker vi likevel om en prisoppgang på rundt 17 prosent.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener denne prisoppgangen har kommet med god hjelp fra de profesjonelle spekulantene som nå er tilbake i markedet.

Raske fat fra USA og Canada

«Frontkontraktene ligger nå på 25-30 dollar, og det er naturlig å anta at produksjonen på 3,5-4,5 millioner fat per dag som ble stengt ned i USA og Canada da oljeprisene stupte raskt kan gjenåpnes på dagens priser eller litt høyere. Nedleggelsen av brønnene bidro til å balansere markedet, men at denne produksjonen kommer tilbake som en respons på høyere priser vil trolig holde igjen oljeprisrallyet en stund frem til denne «bufferen» er absorbert», skriver han i en oppdatering mandag.

Schieldrop viser til at de pågående kuttene i oljeinvesteringer over hele verden generelt og i skiferolje spesielt naturligvis presser produksjonen ned.

«Men det tar litt lengre tid, og skjer ganske mye tregere enn det nesten umiddelbare bortfallet av 3,5-4,5 millioner fat per dag i USA og Canada grunnet stengte brønner», fortsetter han.

Rapporter på rekke og rad

SEB-analytikeren viser til at flere viktige rapporter denne uken vil kaste lys over hvor store ubalansene i oljemarkedet var i april.

På tirsdag, onsdag og torsdag kommer månedsrapportene fra amerikanske energimyndigheter (EIA), OPEC og IEA (Det internasjonale energibyrået) på rekke og rad.

«Det største spørsmålet er selvfølgelig hvor raskt og til hvilke nivåer global oljeetterspørsel kan hente seg inn. Tilbake til 98 prosent av normalen i andre halvår 2020 eller bare 90 prosent? Så langt har vi indikasjoner på at den globale lagerbyggingen i april var på bare 13,4 millioner fat per dag, noe som er mye bedre enn de fryktede 20-30 millioner fat per dag», skriver Schieldrop.

Brent-oljen står mandag formiddag i 30,10 dollar fatet, tilsvarende et fall på 2,8 prosent hittil i dagens handel.

WTI-oljen faller 3,0 prosent til 24,01 dollar fatet.