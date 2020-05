Oljeprisene opp igjen etter Saudi-overraskelse

Saudi-Arabia overrasket i går ettermiddag oljemarkedet med å kutte produksjonen ytterligere én million fat per dag i juni utover sine forpliktelser i OPEC+-avtalen fra 12. april.

Senere har De forente arabiske emirater og Kuwait forpliktet seg til samlet å kutte ytterligere 180.000 fat per dag.

Oljeprisene reagerte først kraftig opp, men falt tilbake utover kvelden på frykten for en andre bølge av coronasmitte.

Reaksjon på svak etterspørsel?

Tirsdag morgen peker pilene forsiktig oppover igjen.

Brent-oljen står i 29,75 dollar fatet, opp 0,4 prosent i dagens handel. WTI-oljen legger på seg 0,9 prosent til 24,36 dollar fatet.

Analytikere spør seg om hvor behovet for nye produksjonskutt kommer fra.

– Det var så plutselig og så betydelig, og ble sett på som: «Er dette en proaktiv politikk eller bare en reaksjon på svak etterspørsel?», sier Commonwealth Banks gruve- og energiøkonom Vivek Dhar ifølge CNBC.

– Ikke nok til å balansere

Rystad Energy påpekte i en oppdatering mandag kveld at kutt på ytterligere 1,2 millioner fat per dag ikke er nok til å balansere oljemarkedet, men vil lette presset på lagringskapasiteten.

«Det bør ikke være forventet at inntak av råolje bør hente seg inn øyeblikkelig så mye som etterspørsel, fordi raffinerier sannsynligvis vil trekke fra produktlagre som har akkumulert seg over de to siste månedene», heter det ifølge TDN Direkt.

Analytikere opplyser til CNBC at denne ukens lagertall fra USA vil være avgjørende for om den siste tids oppsving i oljeprisene kan fortsette.

Reuters-konsensus peker i forkant av dagens tall fra American Petroleum Institute (API) og morgendagens fra amerikanske energimyndigheter (EIA) mot en lagerbygging i råolje på 4,3 millioner fat i uken frem til 8. mai.