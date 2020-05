SEBs oljeanalytiker Bjarne Schieldrop mener Saudi-kuttet er en gave til USA

Saudi-Arabia overrasket i går ettermiddag oljemarkedet med å kutte produksjonen med én million fat per dag i juni utover sine forpliktelser i OPEC+-avtalen fra 12. april.

Senere forpliktet De forente arabiske emirater og Kuwait seg til samlet å kutte ytterligere 180.000 fat per dag.

Oljeprisene i farten igjen

Oljeprisene reagerte først kraftig opp, men falt tilbake utover kvelden på frykten for en andre bølge av coronasmitte.

Tirsdag har pilene snudd oppover igjen, og oppgangen har tiltatt i styrke utover dagen.

Brent-oljen stiger 3,1 prosent til 30,56 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen legger på seg 5,6 prosent til 25,49 dollar fatet.

Bak de nye kuttene fra Saudi-Arabia, Emiratene og Kuwait ligger naturligvis ønsket om å rebalansere markedet, men analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, peker også på landenes anstrengte statsfinanser.

– Saudi-Arabia spiller høyt

Han mener landene spiller et høyt spill.

«Det er veldig vanskelig å kutte produksjonen med gode resultater hvis du ikke har en medvind av sterkere oljeetterspørsel til å hjelpe deg. Etterspørselsdelen av ligningen er fortsatt et stort usikkerhetsmoment», skriver Schieldrop i en oppdatering tirsdag.

«Etterspørselen kommer nå naturlig tilbake fra avgrunnen i mars/april mens vi får en gradvis gjenåpning. Men denne gjenåpningen ser ut til å bli hjemsøkt av start/stopp-problemer mens smittetilfeller blomstrer opp igjen. Hvor raskt og hvor langt tilbake mot normal etterspørsel vi kan komme er i dag den største usikkerheten, og en sentral ingrediens for at OPEC+ lykkes. Men etterspørselen vil selvsagt returnere til både 100 millioner fat per dag og mer etterhvert», fortsetter analysesjefen.

– En gave til USA og Canada

Det viktigste spørsmålet nå er ifølge Schieldrop «hvor mye og hvor raskt». Han mener de nye produksjonskuttene også gjør det vanskelig for OPEC+.

«Hvis de lykkes med å balansere markedet, flate ut priskurven og løfte frontkontraktprisene, vil dette sannsynligvis veldig raskt gjenopplive 3,5-4,5 millioner fat per dag av stengt produksjon i USA og Canada», skriver Schieldrop.

Alt Saudi-Arabia/Emiratene/Kuwait da oppnår, vil være å slippe denne produksjonen tilbake i markedet – uten at oljeprisen kommer mye høyere. En gave til USA og Canada, med andre ord.

Dette stiller ifølge SEB-analytikeren et sentralt spørsmål: Hvem skal være først ute med å føre volumer tilbake til markedet etterhvert som etterspørselen gjenopplives?

«Akkurat nå ser OPEC+, eller i det minste Saudi-Arabia/Emiratene/Kuwait, å følge en strategi der nedstengt produksjon utenfor OPEC+ skal tilbake i markedet først», fortsetter han.