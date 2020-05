Reuters: Opec+ vil opprettholde dagens produksjonskutt

Opec+ vil bli enige om å opprettholde de eksisterende oljekuttene på 9,7 millioner fat pr. dag videre, opplyser fire kilder i Opec+ til Reuters.

Neste møte er om en drøy måned, 10. juni. Det skjer via videokonferanse.

Etter den opprinnelige planen skal kuttene senkes til 7,7 millioner fat daglig fra 1. juli til 31. desember.

Deretter gjelder kutt på 6,7 millioner fat pr. dag fra 1. januar 2021 til 30. april 2022.

Ble enige i april

Coronaviruset har ført til at etterspørselen etter olje faller stort, og prisene har stupt. Det gjorde at Opec+ i april ble enige om produksjonskutt på 9,7 millioner fat pr. dag, som er rekordhøyt, for mai og juni i håp om å stabilisere markedet noe.

– Ministrene ønsker å beholde de nåværende kuttene i oljeproduksjonen etter juni. De vil ikke redusere størrelsen på kuttene. Dette er det grunnleggende scenarioet som diskuteres nå, sier en kilde til Reuters.

Saudi-Arabia overrasket

Saudi-Arabia overrasket mandag med å kutte produksjonen med en million fat dagen i juni, utover sine forpliktelser i Opec+-avtalen. Senere forpliktet De forente arabiske emirater og Kuwait seg til samlet å kutte ytterligere 180.000 fat per dag.



Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener dette er heldig for USA.

«Hvis de lykkes med å balansere markedet, flate ut priskurven og løfte frontkontraktprisene, vil dette sannsynligvis veldig raskt gjenopplive 3,5-4,5 millioner fat per dag av stengt produksjon i USA og Canada», skriver Schieldrop.

– Saudi-Arabia er nå inne i en modus hvor de gjør hva som helst, sier Helima Croft, strateg i RBC Capital Markets, ifølge CNBC.

Gjenåpning

Oljeprisene har bedret seg noe de siste dagene ettersom at flere land er i gang med gradvis gjenåpning i kampen mot coronaviruset. Det fører til noe høyere aktivitet og litt større etterspørsel etter olje.

Et fat brentolje kostet fredag ettermiddag 29,93 dollar etter en nedgang på 0,83 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 2,83 prosent til 26,06 dollar fatet.