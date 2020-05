Oljeprisen faller til tross for gladmelding fra OPEC+

I april ble OPEC+ enige om å kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat per dag for mai og juni. Etter den opprinnelige planen skal kuttene senkes til 7,7 millioner fat per dag fra 1. juli til 31. desember.

Nå sier kilder til Reuters at OPEC+ vil bli enige om å opprettholde de eksisterende kuttene på 9,7 millioner fat per dag.

Deretter gjelder kutt på 6,7 millioner fat per dag fra 1. januar 2021 til 30. april 2022.

Neste møte er om en drøy måned, 10. juni. Det skjer via videokonferanse.

«Ministrene ønsker å beholde de samme kuttene i oljeproduksjonen nå, som er omtrent 10 millioner fat per dag etter juni. De vil ikke redusere størrelsen på kuttene. Dette er det grunnleggende scenariet som diskuteres nå», sier en kilde i OPEC+ til Reuters.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 30,06 dollar per fat, ned 0,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 25,93 dollar, opp 7,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 30,10 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.