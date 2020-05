Oljeprisen stiger forsiktig: – Fremdeles overskudd i tilbudet

Brentoljen koster ved 10-tiden torsdag 29,80 dollar pr. fat, en oppgang på 0,98 prosent for dagen. WTI-oljen stiger 1,10 prosent til 26,19 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat brentolje 29,96 dollar ved børsens stengetid onsdag. Oljeprisen falt altså utover gårsdagen.

Powell-tale

Det skjedde etter at Jerome Powell sa at flere tiltak trolig er nødvendig for å få landets økonomi ut av den eksisterende nedgangskonjunkturen. Talen har påvirket aksjemarkedene negativt.

– Det er mørke skyer i markedet som følge av Powells uttalelser. Den var så negativ at det overgikk den positive effekten av fallende amerikanske oljelagre, sa Bob Yawger, sjef for Energi Futures i Mizuho, til Reuters.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 0,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 4,1 millioner fat.

– Fremdeles overskudd

Etterspørselen etter olje har tatt seg noe opp etter at flere og flere land har startet med gradvis gjenåpning i kampen mot coronaviruset. Oljeprisen har steget nokså jevnt og trutt i mai.

– Selv om vi ser en gradvis bedring i etterspørselen, er det fremdeles overskudd i tilbudet, sier Warren Patterson, leder for råvarestrategi i ING Bank NV.



– Oljemarkedet har steget siden april, og jeg tror ikke oppgangen er bærekraftig på kort sikt, legger han til.

Kutt i Opec+

Opec+ vil bli enige om å opprettholde de eksisterende oljekuttene på 9,7 millioner fat pr. dag videre, opplyste fire kilder i Opec+ til Reuters tirsdag.

Neste møte er om en drøy måned, 10. juni. Det skjer via videokonferanse.

Etter den opprinnelige planen skal kuttene senkes til 7,7 millioner fat daglig fra 1. juli til 31. desember. Deretter gjelder kutt på 6,7 millioner fat pr. dag fra 1. januar 2021 til 30. april 2022.