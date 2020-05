Analysesjef i SEB tror oljeprofetene er for pessimistiske

Etter å ha fått seg en knekk etter den amerikanske sentralbanksjefens pessimistiske toner i går, er oljeprisene på vei oppover igjen torsdag.

«Det globale oljemarkedet er helt klart på vei mot gjeninnhenting og rebalansering. Produksjonen utenfor OPEC+ synker raskt, OPEC+ kutter kraftig og etterspørselen henter seg raskt inn etterhvert som Kina våkner til liv og økonomiene gjenåpner i Europa og USA», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

Snart tilbudsunderskudd?

Han tror oljemarkedet vil gå fra tilbuds overskudd til tilbuds underskudd om ikke lenge.

«Amerikanske energimyndigheter mener at dette vil skje i juli. Vi tror det sannsynligvis vil skje tidligere. De fleste prognoser er trolig for pessimistiske til hvor raskt etterspørselen henter seg inn på kort sikt, men litt for optimistiske til fjerde kvartal 2020».

Analysesjefen mener det er fornuftig å forvente at den globale etterspørselen raskt henter seg inn til 90 prosent av normalen (rundt 100 millioner fat per dag, red. anm) – det vil si i løpet av mai/juni.

«Deretter vil vi gradvis komme opp på 95 prosent i løpet av andre halvår 2020, mens de siste fem prosentene vil avhenge av når vi hopper på flyene som vanlig», skriver han.

Sårbart for nye nedturer

Samtidig mener Schieldrop oljeprisene er sårbare for nye nedturer, og peker på at rallyet på 60 prosent i Brent-frontkontrakten siden sent i april har hentet støtte fra hedgefond som har gått inn på netto long-posisjoner.

I tillegg har den enorme bølgen av likviditet fra sentralbankene løftet S&P 500 30 prosent.

«Hvis børsene velter og hedgefondene trekker ut noen av sine long-posisjoner, er en ny test av nivåene på lavt 20-tall for Brent-oljen langt fra umulig», skriver SEB-analytikeren.