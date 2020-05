Nye estimater fra IEA satt fart på oljeprisen

Onsdag kom ferske oljelagertall som viste at oljelagrene falt for første gang på 15 uker. Råoljelagrene falt med 0,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 4,1 millioner fat.

Det internasjonale energibyrået, IEA, kom med sin oljemarkedsrapport for mai torsdag.

Justerer etterspørselsestimatene

Der fremgår det at estimatene for den globale oljeetterspørselen i andre kvartal er oppjustert med 3,2 millioner fat per dag.

IEA peker på bedre mobilitet enn ventet i OECD-landene og gradvis gjenåpning av samfunn etter coronavirusutbruddet.

Andre halvår i år derimot, ventes å bli noe svakere enn tidligere anslått.

Samlet for 2020 estimerer IEA en nedgang i etterspørselen på 8,6 millioner fat per dag, en oppjustering på 0,7 millioner fra forrige estimat.

Ser lavere etterspørsel

OPEC kom onsdag med sin månedlig rapport. Her anslo kartellet at oljeetterspørselen i 2020 ville falle med 9,07 millioner fat per dag. I forrige rapport anslo OPEC et fall på 6,85 millioner fat per dag.

«Saudierne går fra å være markedets vrakere til å bli beslutningstakene. At de leder som eksempel har sendt en veldig støttende melding» sa John Kilduff ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 30,92 dollar per fat, opp 4,78 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 27,14 dollar, opp 7,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 30,07 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.