Oljepris under null igjen?

En mindre pessimistisk rapport enn ventet fra det internasjonale energibyrået IEA løftet oljeprisen, men det kan bli en ny spennende uke for futuresmarkedet i USA.



De voldsomme konsekvensene av coronaviruset har sendt oljeprisen på en berg-og-dalbane i 2020. Ved utgangen av fjoråret lå oljeprisen på 68 dollar fatet, men etter at tiltak for å begrense smittespredningen ble innført har prisen vært i fritt fall. I april ble et fat Brent-olje handlet til så lavt som 20 dollar, mens WTI-prisen (amerikansk lettolje) med levering i mai falt til minus 40 dollar.

Oljeprisen har fått et løft de siste ukene til nesten 32 dollar for Brent-oljen, ikke minst etter at det internasjonale energibyrået IEA kom med en ny markedsrapport i forrige uke. Men i USA er Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bekymret for at vi kan få en ny situasjon med priser under null.

Gjenåpning og lavere tilbudsside

For å starte med det positive: Som en følge av den gradvise gjenåpningen i flere land har IEA oppjustert etterspørselsforventningene i andre kvartal med 3,2 millioner fat per dag.

Det er fortsatt markant ned sammenlignet med andre kvartal i fjor; nesten 20 millioner fat daglig. Men det er mindre dramatisk enn noen eksperter har antydet tidligere, hvor enkelte har ment at etterspørsel etter olje er redusert med opptil 30 millioner fat per dag.

For hele 2020 estimerer energibyrået nå et etterspørselsbortfall på 8,6 millioner fat, som er 0,7 millioner fat høyere enn i forrige rapport. Samtidig påpekes det at en ny smittespredning er en ”betydelig risikofaktor” for etterspørselen.

I mai er det en historisk produksjonsnedgang på 12 millioner fat per dag ettersom tiltakene fra Opec+ slår inn, og dette bidrar også til å stabilisere markedet.

«Ekstrem markedsvolatilitet»

Mens det er mer stabilitet i det fysiske oljemarkedet er det fortsatt store svingninger i futuresmarkedet. Og den kommende uken kan bli spennende for tradere.

I et brev som Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har sendt advares det mot at WTI-oljeprisen har potensial til å bli negativ igjen, ifølge Reuters.

Mer konkret sier CFTC at meglere, børser og oppgjørssentraler skal forberede seg på at «enkelte kontrakter fortsatt kan oppleve ekstrem markedsvolatilitet, lav likviditet og muligens negativ prising». Brevet er sendt ut i forkant av at WTI-kontraktene med levering i juni utløper tirsdag 19. mai. Til sammenligning ble WTI-olje med levering i juni omsatt for vel 28 dollar per fat på fredag.

Fulle lagre

Bakgrunnen for den uvanlige situasjonen skyldes blant annet etterspørselen etter lagerkapasitet. Hvis man har en kontrakt med levering av olje, uten å ha noe sted å lagre oljen, vil man være villig til å selge kontrakten i dag og kjøpe oljen tilbake litt dyrere en gang i fremtiden.

Tall fra lagrene i Cushing, Oklahoma viser at det er vel 65 millioner fat olje lagret, noe som svarer til 86 prosent av den samlede kapasiteten. Veksttakten er lavere enn i april, noe som skyldes mindre tilførsel av olje i markedet.

I tankmarkedet er det også mange skip som benyttes til lagring av olje. Nye data som analyseverktøyet Vessels Value har hentet ut for Shippingwatch viser at nesten 350 produkttankskip har ligget stille i mer enn 10 dager, noe som indikerer at de blir brukt til oljelagring.