Saudi-Arabia med milliardeierskap i Equinor

Equinor har nå lagt ut en aksjonæroversikt som viser at Saudi Arabia har plassert store verdier i selskapet.

Finansavisen omtalte saken tidligere i april.

Oversikten viser at Public Investment Fund of Saudi Arabia eide i overkant av 10,8 millioner aksjer i Equinor i mars i år. Det tilsvarer 0,3 prosent av selskapet og plasserer det Saudi-Arabiske fondet på 19. plass på listen over de største aksjonærene i Equinor.

Aksjene er verdt i overkant av 1,5 milliarder kroner, regnet ut fra sluttkursen fredag på 139,20 kroner.

INVESTERT: Saudi-Arabia har investert tungt i Equinor og vises nest nederst på aksjonærlisten Equinor har publisert. Foto: Skjermdump fra Equinors hjemmesider

Det skal være en depotkonto i JP Morgan Chase som har hamstret Equinor-aksjer og dermed dukket opp blant selskapets største aksjonærer.

Ifølge anonyme kilder Bloomberg har snakket med er det Saudi-Arabias statlige fond som står bak depotkontoen i JP Morgan Chase.