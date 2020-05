Fersk oppdatering fra Interoil

InterOil Exploration & Production fikk i Colombia i april en gjennomsnittlig bruttoproduksjon på 320 fat olje pr. dag, opplyses det i en børsmelding.

Måneden før var produksjonen i snitt på 1.283 fat pr. dag.

I Argentina endte bruttoproduksjonen i april på 2.896 fat pr. dag, mens den i mars var på 3.398 fat pr. dag.

Selskapet har tidligere meldt at de var nødt til å stenge ned all produksjon på Mana- og Ambrosia-feltene i Colombia fra 3. april, grunnet tekniske problemer. Under normale omstendigheter produseres det her cirka 440 fat pr. dag.