Tina Bru møter Equinor mandag ettermiddag

Som eier av 67 prosent av aksjene i Equinor har Olje- og energidepartementet eiermøter med styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre. I forrige uke ble det klart at vårens eiermøte framskyndes på grunn av avsløringene om selskapets store tap i USA. Dagens Næringsliv har avslørt at Equinor har tapt 200 milliarder kroner over 20 år.

– På bakgrunn av oppmerksomheten rundt Equinors virksomhet i USA er årets første møte fremskyndet til førstkommende mandag, 18. mai. Når det gjelder selskapets aktiviteter i USA, vil jeg i møtet ta opp både tap, rapportering – inkludert Finanstilsynets tilråding – og internkontroll, sa Bru til Dagens Næringsliv onsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) ønsker ikke å kommentere hva slags konsekvenser tapet vil få for Equinor.

– Først må Tina Bru få ha møtet sitt, og så må vi få oversikt over hva som har skjedd, og hvilke tiltak som er iverksatt. Jeg har ingen kommentar ellers.

Vil flytte Equinor-eierskapet

Avsløringene om USA-satsingen har skapt debatt om statens rolle i Equinor og selskapets satsinger.

Venstres Ketil Kjenseth, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, uttalte lørdag til Aftenposten at det bør vurderes om selskapet skal ligge under Næringsdepartementet, i likhet med alle andre børsnoterte selskaper staten er medeier i.

– Det er å få en armlengdes avstand og profesjonalisere eierskapet som har vært hovedargumentene for å samle eierskap i ett departement. Statens eierskap innen olje og gass må følge etter i samme spor, sier Kjenseth.

Vil droppe utenlandssatsingen

Representanter for Rødt og SV uttaler i Klassekampen mandag at Equinor bør avslutte utenlandssatsingen sin.

– Mye av Equinors utenlandssatsing har vært en miljømessig og økonomisk skandale. Det har ikke manglet på advarsler mot skifergass i USA og oljesand i Canada. Prosjektene har skadd miljøet og vært økonomisk hasard. Så ja, utenlandsvirksomheten bør selges, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Også konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi ønsker at staten bruker sin eiermakt til å selge Equinors internasjonale virksomhet. I et debattinnlegg i avisa Nidaros åpner han for en fusjon av fornybarvirksomheten med Statkraft.

(©NTB)