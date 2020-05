Oljeprisen stiger mer - høyeste siden 3. april

Brentoljen stiger opp 4,93 prosent til 34,50 dollar pr. fat ved 13-tiden mandag. Det er den høyeste prisen siden 3. april - og før det 13. mars. WTI-oljen løftes med 6,53 prosent til 31,73 dollar fatet.

Flere og flere land har gradvis åpnet opp i kampen mot coronaviruset. Det har økt etterspørselen etter olje. Samtidig som flere nasjoner og produsenter har gjort produksjonskutt i forsøk på å stabilisere oljemarkedet.



De gode tegnene i oljemarkedet er også med å dra aksjemarkedene oppover.

UTVIKLING: Oljeprisen i 2020. Skjerdump: Infront

Shortskvis?

Råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop, minnet tidligere i dag om at det på samme tid en måned tilbake, da mai-kontrakten for WTI rullet av, var kaotisk i markedet med priser ned mot minus 40 dollar.

– Da falt oljeprisen fordi det ikke var noen kjøpere, og selgerne måtte ut av kontrakten, sier Schieldrop til Finansavisen.

– Nå ser det ut til at det er motsatt fortegn på den dynamikken. Det er mange som har sittet short i juni-kontrakten for WTI, for å gjenta suksessen fra sist måned. Men det vi ser nå er at juni-kontrakten for WTI handles høyere enn juli-kontrakten.

Fall i morgen?

Schieldrop venter at oljeprisen vil falle igjen i morgen.

– Det er en veldig spesiell situasjon akkurat idag. Kanskje har man fått en liten shortskvis på juni-kontrakten for WTI som ruller av i dag, sier Schieldrop.

En annen ekspert er mer optimistisk.

– Oljeprisene kan stige ytterligere nå som restriksjonene mot å reise blir fjernet, sier Stephen Innes, sjefstrateg i AxiCorp til CNBC.