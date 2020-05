Oljeprisen stiger over 6 prosent etter lettelser i restriksjoner

Oljeprisen stiger videre mandag etter at flere land begynner å lette på restriksjonene. Blant annet bestemte Italia at restaurantene kan åpne mandag, mens Spania og New York også har begynt å lette på restriksjonene.

Åpner opp for reiser

For to dager siden bestemte Italia at det åpnes for å oppheve en del restriksjoner på reiser mellom landets regioner fra 18. mai. Fra 3. juni blir alle reiser mellom regionene tillatt.

Grenseåpningen vil ikke gjelde for borgere fra andre land enn EU-landene og Schengen-landene.

Analytikere ser sterkere fundamentale forhold

«Optimisme på etterspørselssiden av olje-likningen har bidratt til at prisene har steget mer, og etterspørselen etter bensin kommer tilbake etter hvert som myndighetene letter på tiltakene», sa senior oljeanalytiker i Rystad Energy, Paola Rodriguez Masiu, ifølge Reuters.

Samtidig advarer Warren Patterson i ING, ifølge Reuters. Han peker på at de fundamentale forholdene blir bedre, men at oppgangen er for stor, for tidlig. Samtidig peker han på risikoen for ubalanse mellom etterspørsel og tilbud.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 34,97 dollar per fat, opp 6,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 32,18 dollar, opp 9,3 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 34,94 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.