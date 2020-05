Utviklingen i oljeprisen snur retning – faller nær 3 prosent

Sentralbanksjef i USA, Jerome Powell, talte i senatet tirsdag.

– Vi er opptatt av å bruke alle våre verktøy for å støtte økonomien i denne utfordrende tiden, selv om vi er klar over at disse handlingene bare er en del av et bredere svar fra offentlig sektor, sa Powell.

Flere eksperter tror det kan ta lang tid før etterspørselen etter olje tas opp igjen.

For under én uke side, kom det internasjonale energibyrået, IEA, med sin oljemarkedsrapport for mai. IEA tror etterpørselen etter olje samlet for 2020 vil falle med 8,6 millioner fat per dag.

«Kommentarene legger en liten klype på den økonomiske utsikten og utsikten til etterspørselen», sa John Kilduff, partner hos Again Capital Management, ifølge reuters om talen til Powell.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 34,42 dollar per fat, ned 2,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 31,77 dollar, ned 0,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 35,17 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.