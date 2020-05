Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,40 prosent til 34,79 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,16 prosent til 32,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,17 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Sentimentet i råvaremarkeder er fortsatt positivt, selv om det har dukket opp litt tvil om den kraftige oppgangen vil holde seg. Powells kommentarer om risikoen for en langvarig arbeidsledighet utligner indikasjoner om at amerikanske stater letter restriksjoner, sier en markedsstrateg til Platts, ifølge TDN Direkt.

Han mener også at globale aksjemarkeder og oljeprisene ble løftet av nyheten om fremdrift i en covid-19-vaksine, og at sentimentet har mistet piffen på grunn av manglende klarhet om spesifikke detaljer og en fremdriftsplan.

– Brent har nå truffet et motstandsnivå ved 35 dollar pr. fat, og jeg mener det vil kreve en katalysator for at prisen skal bryte opp herfra, sier en analytiker i OCBC, ifølge TDN Direkt.