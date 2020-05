Oljeprisen stiger etter fall i oljelagrene

Land har begynt å lette på restriksjonene, noe som kan gjøre at etterspørselen etter olje øker. Det er likevel langt opp til der oljeprsen var ved nyttår på 66,4 dollar per fat.

«Fra nå av, med mindre det er en stor handelse som vil snu forholdet i balansen av tilbudet, forventer vi at prisene vil holde seg rundt dagens nivåer», sa Paola Rodriguez Masiu, senior oljeanalytiker i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 35,50 dollar per fat, opp 2,9 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 33,07 dollar, opp 3,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 36,36 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.

Oljelagrene falt

Onsdag kom ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy. De viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 5,0 millioner fat til 526,5 millioner fat i forrige uke.

Bensinlagrene økte med 2,8 millioner fat mens destillatlagrene økte med 3,8 millioner fat.