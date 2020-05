Oljeprisen løftes videre - opp 40 prosent siste måned

Prisen på olje stupte i mars da coronapandemien virkelig satte inn verden over. Land stengte ned, og etterspørselen etter olje falt drastisk.

Det gjorde at lagrene ble fylt opp og prisene presses ned. En periode var også stormaktene Saudi-Arabia og Russland i priskrig, som heller ikke var positivt for prisene.

I påsken ble Opec+ enige om store produksjonskutt, og siden slutten av april har oljeprisen steget jevnt og trutt.

27. april kostet et fat brentolje 19,98 dollar fatet. Torsdag morgen er prisen for et fat brentolje 36,59 dollar, opp 2,19 prosent for dagen. Den seneste måneden har brentoljen gått opp 40,48 prosent, mens den siste uken har gitt oppgang på 23,95 prosent.

WTI-oljen er opp 2,32 prosent til 34,29 dollar fatet. Den har blitt 31,37 prosent dyrere den siste uken.

«Energimarkedet har gjennomgått en bemerkelsesverdig opptur den siste måneden. Nyere rapporter fra Kina og India peker på økt etterspørsel. I tillegg har det vært nedgang i amerikanske oljelagre, ifølge både API og EIAs oppdateringer», skriver analytiker David Madden i CMC Markets' morgenrapport.

Flere land har gjort gradvise åpninger i kampen mot viruset, og etterspørselen etter olje har tatt seg opp. Flere oljeanalytikere tror oljemarkedet vil være i full balanse tidlig i sommermånedene alt.

Det er til stor forskjell fra panikken som satte inn da WTI-oljen ble omsatt til negativ pris i april.

«Da WTI-oljen fikk negativ pris sist måned, var det hovedsaklig grunnet frykt for mangel på lagringsplass, men denne frykten er borte nå», skriver David Madden.