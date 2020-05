Oljeprisen faller markant

Brent-oljen er fredag morgen ned 5,16 prosent til 34,20 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 6,43 prosent til 31,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge TDN Direkt er det nå bekymring for at coronapandemien vil dempe Kinas drivstoffetterspørsel, etter at landet under den årlige Folkekongressen slo fast at de ikke vil sette mål om økonomisk vekst i 2020.

Markedsstrateg i AxiCorp, Stephen Innes, mener ifølge nyhetsbyrået at å droppe vekstmålet kan tolkes som at man vil fokusere mindre på infrastrukturinvesteringer og kan sees på som negativt for olje.

I tillegg kan spenningen mellom Kina og USA nå øke, etter at det i dag ble kjent at kinesiske myndigheter nå planlegger nasjonale sikkerhetslover for Hongkong. Det fører til bekymring om at Beijing vil få mer kontroll.

Loven skal angivelig blant annet forby løsrivelse, utenlandsk innblanding og terrorisme.

– Med Hong Kong Security Bill på dagsorden under Folkekongressen, fremkaller det uten tvil usikkerhet i markedene etter hvert som risikoen for en konflikt mellom USA og Kina, samt nye Hongkong-protester, vokser, skriver analytikere i Mizuho Bank i en rapport, ifølge CNBC.