Oljeprisen styrkes mandag

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,31 prosent til 35,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,66 prosent til 33,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 34,24 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokus er fortsatt på spenningene mellom USA og Kina, etter at det fredag ble kjent at kinesiske myndigheter vil innføre nye sikkerhetslover i Hongkong.

– Sikkerhetslovene gir en stor grad av risikopremie knyttet til handelskrigen, sier sjefsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Global oljeetterspørsel er ifølge nyhetsbyrået fortsatt ventet å falle mer enn ti prosent i 2020 på grunn av pandemien, og enhver eskalering av konflikten mellom USA og Kina kan utgjøre store forskjeller.

– Det går ikke at verdens to største økonomier potensielt avslutter den økonomiske harmonien som har vært, samtidig som investorene forventer at oljemarkedet skal fortsette veien mot balansering, sier analytiker Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.