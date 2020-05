Oljeprisen stiger videre – opp over 66 prosent den siste måneden

Oljemarkedet preges fortsatt av mindre reising globalt. Selv om flere land har begynt å lette på restriksjonene, står fortsatt flyene på bakken og folk kjører mindre bil.

«Usikkerheten rundt de nåværende reisemønstrene i USA er så stor at American Automobile Association ikke ga ut sin reiseprognose for Memorial Day», sa Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkedene i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Ifølge TDN Direkt, er den globale oljeetterspørselen fortsatt ventet å falle mer enn 10 prosent i 2020 på grunn av pandemien. Enhver eskalering av konflikten mellom USA og Kina kan også utgjøre store forskjeller.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 35,54 dollar per fat, opp 0,7 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 33,72 dollar, opp 1,4 prosent for dagen.



Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 35,2 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.

Den siste måneden har Brent-oljen steget omtrent 66,3 prosent.

«Den enorme nedgangen i global oljeproduksjon har uten tvil vært nøkkelen til økningen i oljeprisen», sa Commerzbank ifølge Reuters.