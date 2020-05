Oljeprisen fortsetter oppover

Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Faith Birol, sa til Bloomberg at folk vil endre atferd som følge av coronaviruset. Likevel har han troa på oljeetterspørslene kan komme tilbake på tidligere nivåer.

– I fraværet av kraftfull politikk fra sentrale myndigheter, vil en vedvarende økonomisk gjeninnhenting og lave oljepriser trolig ta global oljeetterspørsel dit den en gang var, og enda høyere, sa Birol i et intervju med Bloomberg News mandag.



I påsken ble OPEC+ enige om å kutte produksjonen med nær ti millioner fat i mai og juni. Tidlig juni vil OPEC+ møtes for å diskutere nåværende produksjonskutt, som bidrar til å støtte oljemarkedet.

«Overforsyningen på 16 millioner fat pr. dag i råolje i løpet av april kan elimeneres innen juni, gjennom en økning i oljeetterspørselen på fire millioner fat pr. dag, og et kutt på 12 millioner fat pr. dag i tilbudet», sa Bjornar Tonhaugen, sjef for oljemarkeder for Rystad Energi.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 35,63 dollar per fat, opp 0,3 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 33,91 dollar, opp 2,0 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 35,83 dollar per fat ved stengetider på Oslo Børs.