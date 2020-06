Nye spådommer fra DNO

DNO vil nå kutte kostnadene med 35 prosent på tvers av alle kategorier for å krympe 2020-budsjettet med 350 millioner dollar til 640 millioner dollar, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet estimerer nå en produksjon på CWI-basis på totalt 88.000 fat pr. dag i 2020, ned fra 104.800 fat pr. dag i fjor. Det forventes at kurdistanregionen i Irak her vil bidra med 71.000 fat pr. dag, mens produksjonen i Nordsjøen vil bidra med 17.000 fat pr. dag.

I Kurdistan har DNO redusert antall rigger som er utplassert til boring og testing fra fem i 2019 og begynnelsen av 2020, til to. Disse to riggene antas ifølge meldingen å være de eneste som for tiden er aktive i Kurdistan, ned fra cirka 20 rigger i fjor sommer.

–Vi har ikke mistet reserver, men rett og slett parkert en del inntil markedet har bedret seg, sier DNOs styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i en kommentar.