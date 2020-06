Oljeprisen faller onsdag

Det er stor usikkerhet i oljemarkedet.

Ved 21.00-tiden er Nordsjø-oljen ned 4,56 prosent til 34,52 dollar per fat, mens amerikansk WTI-olje er ned 5,18 prosent og handles til 32,57 dollar per fat.

Oljeprisen faller etter at den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt klare signaler om at han innstiller seg på en offensiv respons dersom Kina ønsker økt kontroll over Hongkong-regionen. I tillegg erklærte USAs utenriksminister Mike Pompeo at Hongkong ikke lenger har selvstyre, ifølge amerikanske medier.

Det fryktes at en svekkelse av relasjonene verdens to største økonomimakter kan skape usikkerhet i det internasjonale næringslivet, og dermed redusere etterspørsel for olje i enda større grad enn det coronakrisen har medført.

«Risikoen for en handelskrig mellom de to landene er ikke lenger ubetydelig. Om den bryter ut, vil det skape kaos i oljemarkedet» sier en analytiker til CNBC.



Nye EU-tall og forventninger om OPEC-møte

I tillegg preges også oljeprisen av pessimistiske nyheter fra Eurosonen. Ifølge Den europeiske sentralbanken vil økonomien falle mellom 8 og 12 prosent. Utsiktene for EU-sonen ser enda verre ut nå, hevder sentralbanksjefen Christine Lagarde.

I tillegg venter markedet på et planlagt møte for oljekartellet OPEC og allierte innen de to neste ukene.

Et annet tegn på laber etterspørsel kan ses i det er det japanske markedet, der raffineriene opererte på kun halv kapasitet i forrige uke. Det er det laveste nivået siden 2005, skriver CNBC.