Massivt tap - pengene renner ut

Energiselskapet North Energy tapte 55 millioner kroner i årets første kvartal, mot et tap på 2,8 mill. kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten til selskapet torsdag.

Selskapet skriver i rapporten at tapet skyldes betydelig nedgang i markedsverdien på investeringene, som følge av oljeprisfall, og Covid-19. Samtidig melder det om en kontantposisjon på 133,6 millioner kroner.

Vet utgangen av kvartalet utgjorde investeringene 115,8 mill kroner, mot 277,1 mill. kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig salg av obligasjonsfond, samt lavere markedsverdi for investeringene i Reach Subsea, delvis oppveid av økt markedsverdi på Touchstone Exploration.

Skatteseier

I oktober 2018 mottok North Energy et varsel fra skattekontoret med ansvar for oljenæringen (OTO) som utfordret en skatteinnbetaling på 146 mill. kroner. Det stilte samtidig spørsmålstegn ved en refusjon på 114 mill. kroner.

North Energy var uenige og i april mottok selskapet et brev om at alle utestående skattespørsmål er lukket og at den opprinnelige selvangivelsen er akseptert. Det medfører at North Energy har fjernet kontantbegrensningen som ble avsatt for å dekke kravet.