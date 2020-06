Saudi-Arabia vil forlenge OPEC-kutt til desember

Saudi-Arabia samt visse andre produsenter i OPEC vil forlenge den nåværende kuttavtalen på 9,7 millioner fat pr dag til desember.

Det skriver Reuters som siterer kilder i OPEC+.

– Saudierne ser at markedet fremdeles trenger støtte og vil utvide kuttene ut året. Russerne vil det samme, men har problemer med sine oljeselskaper.

Kilder som er kjent med russisk tankegang sa at ingen avgjørelse er tatt, og at meningene er splittet. Ifølge Reuters sier kilder at Moskva vil vente og se hvordan etterspørselen oppfører seg når flyselskapene begynner å fly igjen.

Alexander Novak, Russlands energiminister, møtte de største oljeselskapene i Russland tirsdag for å diskutere en eventuell forlengelse av kuttene forbi juni.

– Hvis vi blir fortalt at vi skal fortsette kuttene ut året, vil vi adlyde. Men hvis etterspørselen er ok ser vi ingen grunn til å endre på avtalen, sa en russisk kilde til Reuters.

Den opprinnelige avtalen løper ut juni.