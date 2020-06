Etterspørselen etter olje øker

Etterspørsel etter olje øker.

Ved 20.00-tiden er Nordsjø-oljen opp 2,76 prosent til 35,70 dollar per fat, mens amerikansk WTI-olje er opp 3,54 prosent og handles til 33,97 dollar per fat.

Økt anspenthet mellom USA og Kina etter splid om Hongkong-regionen har skapt stor usikkerhet og har påført råvaren en volatil handelsdag. Likevel har oljeprisen jevnet seg ut etter gårsdagens moderate fall.

30 prosent lavere forbruk

Sammenlagt har oljeprisen hentet seg sterkt inn igjen de siste ukene etter at coronakrisen kuttet verdens forbruket med omtrent 30 prosent.

Produksjonskuttene i USA er med på å begrense noe av det overflødige tilbudet, men etterspørselen er ikke i balanse helt ennå, skriver CNBC.

Spiller på Russland-avtale

I tillegg er Russlands usikkerhet rundt OPEC-avtalen også priset inn i råvaren. Landet som er verdens tredje største oljenasjon, kun slått av USA og Saudi Arabia, sitter fortsatt på gjerdet vedrørende fortsettelsen av produksjonskuttet, hevder CNBC.

OPEC og andre allierte, ofte omtalt som OPEC +, møtes 9.juni for å diskutere fortsettelsen av april-avtalen som innebærer et produksjonskutt på 9,7 millioner fat per dag. Oljekartellet forsøker å overtale Russland til å være med på forlengelsen av produksjonskuttet til slutten av året, hevder kilder av det amerikanske mediehuset.