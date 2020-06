Okea må redusere grunnet norsk kutt

Okea har sendt ut en oppdatering til investorene fredag morgen. Selskapet skriver at det er nødt til å redusere produksjonsvolumene på Draugen-feltet fra 3,63 millioner fat til 3,43 millioner fat fremover.

Årsaken er at myndighetene har bestemt at Norge skal kutte i oljeproduksjonen. Det er en del av oljemarkedets forsøk på å stabilisere seg, etter coronakrisen som har medført et stort fall i oljeetterspørselen.

Gjøa-feltet er derimot unntatt disse begrensningene, og Okea kan drive videre dere.

Okea opprettholder produksjonsguidingen for 2020 med mellom 14.000 og 15.000 fat pr. dag som snitt.