Oljen sender Oslo Børs ned

Oslo Børs har en tung dag fredag med en brent-olje som er ned 2,8 prosent, og handles for litt over 34 dollar pr. fat. Dette har gjort at Equinor er ned med 3,38 prosent litt før halv ett fredag, mens Aker BP er ned nesten 5 prosent.

Flere grunner

Ifølge en oppdatering fra Rystad Energy er noe av grunnene til lavere oljepriser bekymringer rundt geopolitiske spenninger, fremtidige restriksjoner og usikkerhet knyttet til utvikling i oljelagrene, skriver TDN Direkt.

Ifølge Rystad Energy hadde reaksjonene bare for et par uker siden vært mye kraftigere, noe som tyder på at handelen er i ferd med å normaliseres. Fremover vil fokuset være rettet mot det nestes Opec+-møtet, hvor utfallet vil avgjøre om markedet stabiliserer seg eller om det blir mer uforutsigbart igjen.

– Ingenting er for gitt i slike møter, noe Opec+ har bevist i år, skriver Rystad Energy i oppdateringen.

Oslo Børs er rundt halv ett fredag ned 1,57 prosent, til 793,50 poeng.