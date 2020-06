Strid om utbyttebegrensninger i forhandlingene om skattepakken til oljenæringen

Gjennom pinsehelgen er det forhandlinger i finanskomiteen på Stortinget om oljeskatten. Ifølge avisa var det lørdag lange møter om saken. Søndag er det pause før samtalene etter planen fortsetter mandag.

Men ifølge SV og Ap går forhandlingene trått fordi Sp og Frp har motsatt seg krav om utbyttebegrensninger for selskaper som får pengehjelp av staten i form av utsatt skatt.

– De to eneste partiene som vil begrense utbytte, er Ap og SV. Vi har ulike forslag til hvordan dette kan løses, og vi er trygge på at vi kan samle oss om dette. Men vi trenger partier som vil være med på å lage flertall om det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Dagbladet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forteller at Ap lørdag la fram et forslag som var uaktuelt å støtte, og at partiet etter et møte kom med et nytt forslag lørdag kveld.

Han avviser at Sp er imot utbyttebegrensninger, for eksempel ved å vurdere hva som kan inngå i utbyttegrunnlaget, men sier at dette er lovteknisk krevende og noe som må rammes inn på en ordentlig måte.

Den siste tiden har Ap, Frp, Sp og SV funnet sammen i flere saker, blant annet i forbindelse med behandlingen av koronakrisepakkene.

