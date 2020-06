Høyeste oljepris siden før Norge stengte

Prisen på brentolje styrker seg mandag kveld. Den er opp 1,86 prosent til 38,34 dollar pr. fat (august-kontrakten) mandag kveld.

Det er det høyeste brentoljen har stått i siden 6. mars, altså en drøy uke før Norge stengte i kampen mot coronaviruset. Til sammenligning kostet da et fat brentolje 31,71 dollar. Flere andre land stengte også ned i samme tidsrom som Norge.

Før helgen kostet et fat brentolje 35,66 dollar (juli-kontrakten) ved børsens stengetid fredag. Mandag formiddag kostet et fat rett i underkant av 38 dollar.

Markedet venter nå spent på det neste Opec+-møtet som er nært forestående. Medlemslandene og Opec+-landene, inkludert Russland, er ventet å møtes allerede denne uken for å diskutere en forlengelse av de rekordhøye produksjonskuttene, som foreløpig gjelder ut juni.

Ifølge kilder skal Opec og Russland være i samtaler om å forlenge kuttene i 1-2 måneder, melder Reuters.

– Vi kan se en forsiktig tilbaketrekning i prisene på råolje gitt at prisene til forbruker ikke har hengt helt med... Men hvis Opec + kommer med en tre måneders forlengelse, er det en mulighet for at prisene kan treffe 40-dollar nivået, sier OCBC-økonom Howie Lee til Economic Times.

Oljemarkedet knakk sammen tidligere i våres, men har de siste ukene hentet seg noe inn. Oljeprisen har steget nokså jevnt de siste fem ukene. Det skjer samtidig som flere og flere land gradvis åpner opp i kampen mot coronaviruset.