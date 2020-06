Oljeprisen stiger – markedet håper på forlenget produksjonskutt

Etterspørselen etter olje kollapset etter at befolkningen i mange land har holdt seg inne den siste tiden. Ettersom land har begynt å lette på restriksjonene, begynner flere å reise og etterspørslen etter olje kommer gradvis tilbake.

«Når økonomien åpner, er det flere og flere mennesker på veien. Det kommer åpenbart til å være bra for oljeprisen», sier Bob Yawger, direktør ved Mizuho ifølge Reuters.

Markedet venter også i spenning på OPEC+-møtet som forventes å være 4. juni. Organisasjonen vurderer å forlenge det nåværende produksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag.

Produksjonskuttet skulle etter planen falle til 7,7 millioner fat pr. dag etter juni. Sjef for analyse av råvarer i Citigroup, Edward Morse, mener produksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag sannsynligvis kan forlenges til 1. september.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 39,34 dollar pr. fat, opp 2,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 36,56 dollar, opp 3,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 39,06 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.