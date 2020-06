Oljeprisen over 40 dollar

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,34 prosent til 40,10 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,31 prosent til 37,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen har ikke vært over 40 dollar fatet siden fredag 6. mars.

ANZ-analytikere mener ifølge TDN Direkt at råoljeprisene stiger på bakgrunn av forventninger om at Opec+ vil forlenge produksjonskuttene.

«Rapporter antyder at gruppen har blitt enig om en forlengelse på en måned av produksjonskuttet på 23 prosent. Den opprinnelige avtalen ville latt produksjonskuttet falle til bare 17 prosent fra begynnelsen av juli», skriver analytikerne i en rapport.

Sjefstrateg Stephen Innes i Axicorp poengterer ifølge nyhetsbyrået at møtet vil være vellykket om Russland og Saudi-Arabia beviser deres forpliktelse for koordinerte tiltak, og at det vil være skadelig for sentimentet hvis en ikke kommer til enighet om en forlengelse.

Ellers estimerer Energy Intelligence ifølge TDN Direkt at Opec+ i mai oppnådde en overholdesgrad på 86 prosent knyttet til produksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag.