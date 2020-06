Oljeselskaper kvitter seg med milliarder av oljefat

«Olje- og gasselskaper har for tiden eiendeler ute for salg med utvinnbare ressurser over 5 milliarder fat væske og 7,5 milliarder fat oljeekvivalenter med naturgass», ifølge Rystad Energy.

Mesteparten av ressursene som er ute for salg er i produksjonsfasen, etterfulgt av volumer av ikke-utviklede ressurser i pre-FEED fasen, melder TDN Direkt.

«Med andre ord kvitter selskaper seg enten med sine modne porteføljer for å fokusere på nøkkelprosjekter, eller så vil de unngå ytterligere grønnfeltskostnader i lys av den nåværende lave oljeprisen», skriver oljeanalytikerne i rapporten.

OPEC+-møte

Siden nyttår har oljeprisen falt med nesten 40 prosent fra 68,50 dollar pr. fat. Den siste måneden har det imidlertid gått oppover, og i skrivende stund verdsettes oljen til over 40 dollar for første gang siden starten av mars – opp 2,1 prosent.

Det viktigste som skjer i oljesektoren i nærmeste fremtid er OPEC+-møtet som skal holdes torsdag og fredag denne uken. Det er ventet at produksjonskuttene skal forlenges. Hvor lenge er uvisst, men det er foreslått å forlenge med alt fra to måneder til ut året.

Sjefstrateg Stephen Innes i Axicorp poengterer ifølge TDN Direkt at OPEC+-møtet vil være vellykket om Russland og Saudi-Arabia beviser deres forpliktelse for koordinerte tiltak, og at det vil være skadelig for sentimentet hvis en ikke kommer til enighet om en forlengelse.

Ellers estimerer Energy Intelligence ifølge TDN Direkt at Opec+ i mai oppnådde en overholdesgrad på 86 prosent knyttet til produksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag.