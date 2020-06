Carnegie oppgraderer tre oljegiganter

Carnegie oppgraderer Aker BP til kjøp fra tidligere salg med et nytt kursmål på 240 kroner, mens Equinor og DNO oppgraderes til hold fra salg med kursmålsoppjusteringer til henholdsvis 160 kroner og 5,7 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset hadde før justeringene et kursmål på 130 kroner for Aker BP, 95 kroner for Equinor og 3,5 kroner for DNO.

Oppjusteringene gjøres på bakgrunn av to endringer i Carnegies verdsettelsesmetode, som begge har positiv effekt:

Meglerhuset ser nå forbi 2020 og bruker estimatene for perioden 2021 til 2027 i sin beregning av fri kontantstrøm. Carnegie har også redusert diskonteringsrenten.

Aker BP er i skrivende stund opp 5,9 prosent til 175,90 kroner. Siden nyttår er aksjen ned 39 prosent. Equinor er opp 2,3 prosent til 148,50 kroner, og ned 15,4 prosent siden nyttår. DNO er opp 5,3 prosent til 5,75 kroner i dag. Aksjen har slitt noe mer enn storebrødrene og er ned 50,3 prosent siden starten av januar.

KLATRER: Aker BPs kursutvikling siden nyttår. Foto: Skjermdump

Oljeprisestimater

Videre oppjusterer analytikerne i Carnegie sine Brent-oljeprisestimater til 30 dollar pr fat fra tidligere 23 dollar pr fat i andre kvartal, mens de for tredje kvartal oppjusteres til 35 dollar pr fat fra tidligere 27 dollar pr fat.

For fjerde kvartal estimerer Carnegie en oljepris på 40 dollar pr fat sammenlignet med tidligere 35 dollar pr fat. Oljeprisestimatene for 2021 og 2022 beholdes på 46 dollar pr fat og 60 dollar pr fat.