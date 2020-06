Saxo Bank: OPEC-juksemakere kan stanse oljeprisrally

Prisen på et fat Brent-olje var i dag tilbake igjen på 40-tallet, men har utover ettermiddagen falt tilbake og står nå i 39,34 dollar fatet – ned 0,6 prosent i dagens handel.

Troen på at OPEC+ vil forlenge produksjonskuttene har gitt støtte til rallyet den siste tiden, og ble styrket av at Saudi-Arabia og Russland foreløpig har blitt enige om én måneds forlengelse.

Nigeria og Irak synder – igjen

«Problemet er imidlertid igjen hva man skal gjøre med land som ikke leverer de lovede kuttene. Moskva, som vanligvis har vært en sinke, har nesten nådd sitt mål om 8,5 millioner fat per dag, og dette har satt dem i en sterkere posisjon til å kreve etterlevelse fra andre», skriver råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank i en oppdatering.

Blant OPEC-produsentene er Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater snillest i klassen, mens Nigeria og spesielt Irak fortsatt ligger godt bak.

«OPEC+ kan insistere på at ytterligere kutt i juni og juli må omfatte det landene ikke klarte å kutte i mai. Nok en gang er altså fokus tilbake på Irak og Nigeria, OPECs beryktede juksere, som i årevis ikke har klart å levere fullt ut på noen av de tidligere avtalene», påpeker Hansen.

This time it's different

Ifølge råvarestrategen har mangelen på etterlevelse siden den første kuttavtalen ble inngått i 2016 stilltiende blitt akseptert frem til nå, ikke minst grunnet ufrivillige kutt i løpet av denne tiden fra Iran og Venezuela, og sist også Libya.

«Årsaken til at det er annerledes denne gangen er den enorme smerte produsenter flest går gjennom under den dramatiske, coronarelaterte kollapsen i global oljeetterspørsel. Mens Iran, Venezuela og Libya alle skraper bunnen av hva de kan produsere, er de andre produsentene rett og slett ikke klare for å akseptere at Irak og Nigeria fortsetter som gratispassasjerer, samtidig som andre ofrer markedsandeler og inntekter», fortsetter Hansen.

– Forventer en slags avtale

Han mener OPEC+ ikke har råd til ikke å oppnå en avtale når dagens priser ikke er i nærheten av nivået mange produsenter trenger for å balansere budsjettene.

«På dette grunnlaget forventer vi at en slags avtale vil bli inngått, men manglende etterlevelse vil gjøre at den kommer til kort på å levere sitt fulle potensial som støtte til prisene. Ikke minst med tanke på at amerikanske skiferoljeprodusenter sakte begynner å starte produksjonen etter at WTI-prisene er tilbake på lønnsomme nivåer», skriver Saxo-strategen videre.

WTI-oljen står onsdag ettermiddag i 36,86 dollar fatet, som er uendret i dagens handel.